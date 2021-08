Nowa podstawka AM5 od AMD. Prawdopodobnie możesz zachować swój cooler CPU

Wygląda też, że nowa podstawka zachowa ten sam mechanizm montażowy, co AM4, pomimo zmiany typu gniazda z PGA na LGA. Jeśli kształt oraz rozmieszenie otworów montażowych nie ulegnie zmianie to nowość powinna być kompatybilna z rozwiązaniami dedykowanymi podstawce AM4.

Poza info o nowej podstawce pojawiły się też informacje o poziomach TDP danych procesorów. To będzie się wahać w zakresie od 45 W do 170 W. W przypadku modeli z 45 W i 65 W TDP dedykowane będzie podstawowy model chłodzenia oznaczony w specyfikacji jako SR1. 95 W seria będzie wymagać większego coolera oznaczonego jako SR2a, a 105 W model układu SR4. Zapewne będą to rozwiązania obecne dodawane do procesorów serii 5000 (Vermeer). Inaczej sprawa wygląda w przypadku modelu z 120 W TDP oraz nowością z 170 W TDP. W drugim przypadku jest rekomendowane chłodzenie wodne typu AiO z przynajmniej 280 mm chłodnicą.