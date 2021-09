Nowa technika wygładzania krawędzi. Nvidia pracuje nad DLAA

Jak sama nazwa wskazuje DLAA odnosi się do Deep Learning Anti-Aliasing, czyli mamy tutaj pochodną dobrze znanego DLSS. Tak jak w tamtym przypadku wykorzystywane są rdzenie Tensor stosowane w kartach graficznych z serii RTX.

W przypadku DLSS dochodzi do wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do rekonstrukcji obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej. Efektem jest większa liczba kl./s przy jakości obrazu nie bardzo odbiegającej od natywnej.