Nowe badanie graczy pokazuje, że statystyki z gry są lepsze podczas korzystania z ustawień dźwięku SuperHuman Hearing od Turtle Beach

W niedawnym badaniu przeprowadzonym we współpracy z Real Industry (edukacyjną organizacją non-profit, która stara się polepszyć interakcje pomiędzy studentami a przemysłem gamingowym),Turtle Beach poddał próbie ponad 100 studentów grających w różne popularne gry, w tym Call of Duty, Apex Legends i Fortnite, aby zobaczyć, jaki wpływ na ich skuteczność w grze miało użycie Superhuman Hearing. SuperHuman Hearing od Turtle Beach wzmacnia kluczowe dźwięki w grze, takie jak zbliżające się kroki wroga, przeładowanie pobliskiej broni, nadjeżdżające pojazdy wroga ze wsparciem i nie tylko. Badanie wykazało, że przy włączonej funkcji Superhuman Hearing gracze zwiększyli swój średni czas rozgrywki o prawie 20% i poprawili swoje statystyki w grze o ponad 40%.

Superhuman Hearing to kluczowa funkcja wielu zestawów słuchawkowych do gier Turtle Beach i ROCCAT, w tym najlepiej sprzedających się bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 i Stealth 600 Gen 2 dla konsoli Xbox i PlayStation® oraz zupełnie nowego Syn Pro Air firmy ROCCAT bezprzewodowego zestawu słuchawkowy do gier z dźwiękiem przestrzennym 3D. Firma Turtle Beach zaprezentowała również niedawno zupełnie nowy kontroler Recon™ dla konsoli Xbox, z funkcją Superhuman Hearing, która zapewnia wiele dodatkowych funkcji dostępnych wyłącznie w Turtle Beach, które działają z każdym podłączonym zestawem słuchawkowym.