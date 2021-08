Nowe dane z niemieckiego Mindfactory. AMD odpowiada za 76 proc. sprzedaż procesorów

Według danych z lipca 76 proc. wszystkich sprzedanych procesorów stanowiły jednostki AMD, a tylko 24 proc. należało do Intela. Nie jest to nowością, ponieważ stan dominacji AMD utrzymuje się od czasu premiery procesów opartych na architekturze ZEN 3 z listopada 2020 roku. Kontrofensywa Intela w postaci układów 11. generacji Rocket Lake niewiele tutaj zmieniła i raczej nie należy się spodziewać poprawy w sprzedaży do czasu wydania przez Intela procesorów z rodziny Alder Lake .

Wracając do danych to 51 proc. sprzedanych procesorów, należy do rodziny Vermeer, czyli serii Ryzen 5000, a 20 proc. to starsze układy z rodziny Matisse, czyli serii Ryzen 3000. Najlepiej sprzedającymi się procesorami były AMD Ryzen 5 5600X, których z półki znikło 3240 sztuk. Ryzenów 7 5800X sprzedano 2160 sztuk, a Ryzen 9 5900X znalazł 1520 szczęśliwych nabywców, co zapewniło odpowiednio drugie oraz trzecie miejsce w zestawieniu.