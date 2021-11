Cyfryzacja KPRM przypomina, że w związku z wdrażaniem systemu obsługi wniosków nowych dowodów osobistych, dotychczasowy system będzie dostępny 5 listopada (w piątek) jedynie do godziny 12:00. Oznacza to w praktyce, że osoby składające wnioski o wydanie dowodu osobistego jeszcze przed weekendem, mają na to czas tylko do piątkowego południa. Wtedy zacznie się przerwa techniczna.