Nowe dyski SSD od Cruciala. Wyczekiwany update serii P5

Crucial P5 Plus jest jednym z pierwszych dysków wykorzystujących 176-warstwowe kości pamięci 3D TLC NAND firmy Micron. Efektem jest niższe zużycie energii czy wyższą wydajność. Ta dzięki wspomnianym kościom pamięci oraz zaawansowanemu 8-kanałowemu kontrolerowi Micron DM02A1 pozwala osiągnąć aż do 6600 MB/s odczytu sekwencyjnego, oraz do 3000 MB/s (wersja o pojemności 500 GB) lub 5000 MB/s (wersje 1 TB i 2 TB) zapisu sekwencyjnego. Są to wyniki znacznie przekraczające osiągi dysków na PCIe 3.0.