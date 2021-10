Nowe karty Intel ARC z serii Alchemist. Render karty pokazany

Twórca kanału Moore’s Law is Dead poprosił znajomego przygotowanie renderów karty graficznej na podstawie informacji od sprawdzonych źródeł. Wszystko to w celu ochrony źródła, ponieważ dzisiaj stosunkowo proste jest zidentyfikowane twórcy fotek. W ten sposób znamy wygląd referencyjnego układu chłodzenia na nowych kartach Intela miesiące przed premierą, a nie tygodnie jak to zwykle bywa.