Intel DG2 na pierwszych testach. Nie wygląda to dobrze

Nowy wpis wymienia układ graficzny Xe z 128 jednostkami wykonawczymi (EU). W takim wypadku widać, że mamy do czynienia z najsłabszym układem rodziny DG2. Do serii będą też należeć wydajniejsze układy kolejno z 384 i 512 jednostkami wykonawczymi (EU). Nowość ma oferować do 1024 jednostek cieniujących (rdzenie FP32) i prawdopodobnie będzie konkurować z rozwiązaniami z serii MX400 od Nvidii bądź z APU serii 5000 od AMD.