Nowość od Galax / KFA2 . Seria HOF PRO znaleziona

Galax znany w Europie jako KFA2 słynie ze swojej serii Hall of Fame (HOF). Ta oferuje najwyższą w swojej klasie wydajność i stanowi idealną bazę do ekstremalnego podkręcania przy użyciu ciekłego azotu.

Podczas gdy seria HOF jest adresowana do użytkowników nieuznających kompromisów, to HOF PRO będzie adresowana do wciąż bardzo wymagających użytkowników, ale nie będzie kosztować fortuny (zakładając powrót normalnych cen kart graficznych). Początkowo seria HOF PRO będzie obejmować tylko RTX-a 3080 Ti i RTX-a 3070 Ti.

Obie karty mają mieć identyczną, 3,5-slotową białą konstrukcję układu chodzenia z trzema wentylatorami. Zachowano również kultowe białe PCB, ale nie jest ta sama rozbudowana konstrukcja z 24-fazową sekcją zasilania co w wersji HOF. Wskazuje to obecność tylko dwóch 8-pinowych wtyczek zasilania, a nie trzech jak to ma miejsce w wyższej serii.

Karty z serii GALAX /KFA2 HOF PRO będą fabrycznie podkręcone. RTX 3070 Ti HOF Pro będzie się charakteryzować taktowaniem rdzenia wynoszącym w trybie turbo 1860 MHz, co stawia tę konstrukcję w gronie najszybszych niereferentów RTX-a 3070 Ti. Z drugiej strony RTX 3080 Ti HOF Pro ma mieć zegary rdzenia wynoszące w trybie turbo tylko 1710 MHz, więc można rzec standard. W obydwu kartach HOF PRO domyślne TDP będzie ustawione na poziomie 350 W, co dla RTX 3070 Ti oznacza wzrost o 60 W, a dla RTX-a 3080 Ti to standardowe ustawienia. Dla porównania karty z serii HOF mają limit TDP ustawiony maksymalnie na 450 W.