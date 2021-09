Nowość od Razera. Huntsman V2 jeszcze szybszy i wytrzymalszy

Razer Huntsman V2 wykorzystuje poprawione przełączniki optyczne drugiej generacji, technologię Razer 8k HyperPolling i nakładki klawiszy Doubleshot PBT. Te zostały wykonane ze znacznie wytrzymalszego materiału PBT niż pospolicie występującego w klawiaturach tworzywa ABS. Wprowadzone zmiany są efektem odpowiedzi na opinie i krytykę graczy oraz społeczności.

Najważniejszym elementem ulepszeń przełączników jest dodanie silikonowego wytłumienia, aby zmniejszyć odgłos klekotania klawiszy podczas użytkowania, co znacznie poprawia jakość wrażeń w trakcie pisania.

Przełączniki charakteryzują się również bardziej obfitym smarowaniem przełączników i stabilizatorów. Zapewnia to jeszcze płynniejszą pracę i większą redukcję hałasu w stosunku do pierwszej generacji oraz do klasycznych przełączników stricte mechanicznych.

Dla przypomnienia optyczne przełączniki wykorzystują wiązkę światła podczerwonego, której przecięcie powoduje aktywację. Oznacza to eliminację tzw. debounce delay znanego z klasycznych przełączników mechanicznych i pozwala uzyskać znacznie wyższą częstotliwość próbkowania. Standardowo w klawiaturach mamy 1000 HZ, a Razer może osiągnąć aż 8000 Hz (technologia 8k HyperPolling).

Sprawia to, że klawiatura Razer Huntsman V2 może się pochwalić niemal zerowym opóźnieniem, co w konsekwencji czyni z niego najszybszą i najbardziej responsywną klawiaturę do gier na świecie.

Poza klasycznym rozwiązaniem zaprezentowana została zmniejszona wersja klawiatury oznaczona jako Tenkeyless będącą rozwiązaniem typu TKL, czyli pozbawiona bloku numerycznego. Nowe wersje Huntsmana trafią do sprzedaży we wrześniu, ale prezentowane ceny do niskich nie należą...