Nowość w bazie benchmarku SiSoftware SANDRA. Nowy Intel Alder Lake i kompatybilna płyta główna

Wpis odnaleziony przez użytkownika Twittera o nicku APISAK przedstawia procesor o konfiguracji 8 rdzeni + 8 rdzeni, co jest prawdą, biorąc pod uwagę nową hybrydową architekturę Intela . Błędne jest jednak raportowanie 32 wątków, ponieważ w procesorach z rodziny Alder Lake tylko wydajne rdzenie P-core mają obsługę wielowątkowości.

Taktowanie rdzenia jest raportowane na poziomie 4,88 GHz / 5,2 GHz i 3,6 GHz / 4,7 GHz, co może odnosić się do taktowania turbo każdego rodzaju rdzenia (P-core vs E-core) w tej hybrydowej konstrukcji.