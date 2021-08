Nowości dedykowane kryptogórnikom. Tym razem w postaci dedykowanych kart graficznych AMD

Dalsze studiowanie zdjęć wskazuje, że mamy do czynienia z którymś z układów korzystających z rdzenia Navi 21. Wskazują na to dwie 8-pinowe wtyczki zasilające, ponieważ mniejsze układy oparte na rdzeniu Navi 22 nie występowały w takiej konfiguracji.

Wracając do budowy karty graficznej, to widzimy typową plastikową osłonę, pod którą schowany jest spory aluminiowy radiator pozbawiony wentylatora. Nie jest to zaskoczeniem w przypadku kart do kopania kryptowalut, ponieważ w ich przypadku taktowanie rdzenia jest znacznie obniżane.