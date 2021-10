Nowości w Windows 11. Notatnik zmieni się na lepsze

KIlka screenów pokazujących nowy Notatnik dla Windowsa 11 zostało opublikowanych na Twitterze przez jednego z pracowników Microsoftu. Najwidoczniej jednak nie zostało to wcześniej przedyskutowane z firmą, bowiem twitty zostały szybko usunięte.

Serwisowi Windows Latest udało się zachować kopie skasowanych już zrzutów ekranu pokazujących nowy Notatnik. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to zaokrąglenia wszystkich krawędzi, zarówno okna jak i przycisków opcji oraz innych, klikalnych elementów ekranu. Wszystkie wyskakujące powiadomienia także mają otrzymać nowy wizerunek