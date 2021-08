Nowy Radeon RX odkryty. Ciekawe znalezisko w UserBenchmark

Tymczasem nowe znalezisko z UserBenchmark wskazuje na jakiś układ oparty na rdzeniu Navi 21 z 8 GB pamięci. Nowość jest z tego co widać słabsza niż RTX 6800 i bliżej jej do RX 6700 XT, ale testowana sztuka to najpewniej prototyp. Wygląda na to, że AMD chce zaprezentować tańszą w produkcji propozycję wobec RTX-a 3070 i/lub RTX-a 3070 Ti.