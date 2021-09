Nowy sposób na kradzież danych. To wariant "na zgubiony portfel"

Przestępcy nie marnują swojego czasu i intensywnie pracują nad nowymi kampaniami SMSowymi, których ostatecznym celem jest m.in. przejęcie wrażliwych danych, w tym danych do logowania do bankowości internetowej. Pomysły są coraz bardziej kreatywne, a wiele z nich odwołuje się do podstawowych, ludzkich emocji, którymi przestępcy sprawnie manipulują.