Nowy standard USB Type-C. Zasilisz nawet laptopa gamingowego

Uniwersalne złącze USB Type-C jest już szeroko stosowane zarówno w smartfonach jak i ultrabookach pokroju Della XPS, czy Swiftów 5 od Acera. Niestety jednak ograniczenie złącza do 20 V i 5 A przekładało się na maksymalną moc 100 W, a to zdecydowanie zbyt mało dla wydajnych laptopów bądź monitorów. gamingowych.

Tymczasem w nowej rewizji standardu dokonano zwiększenia napięcia do 48 V przy zostawieniu 5 A, co poskutkowało zwiększeniem maksymalnej mocy do 240 W. Jest to bardzo duży krok naprzód i takie osiągi już wystarczą do zasilania gamigowych laptopów pokroju Asusa ROG Zephyrus G15, Lenovo Legion 5, czy Acer Nitro 5 nawet z kartami graficznymi pokroju GeForce RTX 3070/380.