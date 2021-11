Chociaż pierwsze ślady MasterFred wykryto przez VirusTotal już w czerwcu 2021 roku, to teraz wykryto kolejną wersję trojana. Jak donosi ekspert, to oprogramowanie wykorzystuje fałszywe nakładki do logowania, aby wykradać dane kart kredytowych użytkowników Netflixa, Instagrama i Twittera.