Numery posłów PiS wyciekły do sieci. Mają pochodzić ze skrzynki Dworczyka

Na początku czerwca doszło do wycieku danych ze skrzynek mailowych kancelarii premiera Michała Dworczyka i jego żony . Wkrótce po tym w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się posty, rzekomo autorstwa Agnieszki Dworczyk, które miały być potwierdzeniem włamania.

"Zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także mogą być wykorzystane jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi" – brzmiała część wpisu na Facebooku.

Miesiąc po aferze mailowej Dworczyk podczas konferencji prasowej przyznał, że nie złamał prawa, jednak rozważał dymisję ze stanowiska. Wspomniał również, po włamaniu zarówno on, jak i jego kancelaria "używają specjalnego klucza jako narzędzia, które ma gwarantować najwyższy stopień zabezpieczenia skrzynek mailowych".

Afera mailowa. Dworczyk: "używam specjalnego klucza". Co to za klucz?

Cała afera mailowa jednak nie ma końca. Niebezpiecznik poinformował na Facebooku, że ludzie stojący za włamaniem na skrzynkę Dworczyka ujawnili w sieci numery należące do posłów i senatorów PiS. Oznaczać to może tyle, że w najbliższym czasie politycy partii rządzącej mogą spodziewać się licznych połączeń. No, chyba że od włamania zdążyli już zmienić swoje numery.