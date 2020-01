02.01.2017 04:38 • Recenzja do wersji 344.0

Bezapelacyjny grandmaster tej kategorii jak dla mnie...żadnych problemów...

I tu się fraps chowa i kwiczy tj:

Program oferuje te same formaty zrzutów ekranu z gier z tym że w jpg pozwala ustawić jakość na 100% przez co zrzuty są mniej "zaśnieżone" niż we frapsie...

Poza tym pozwala nagrywać filmy z gier w wielu formatach w tym od razu avi,mp4,wmv i wielu innych i przebierać w kodekach a także zmieniać ustawienia tychże kodeków...Pozwala nagrywać w natywnej rozdzielczości monitora lub ustawić redukcję rozdzielczości do np.720p lub dowolnej ustalonej przez użytkownika - znowu fraps się chowa i kwiczy...



Dodatkowe opcje to nagrywanie głosu z mikrofonu w mp3,wma,aac,flac również z możliwością edycji parametrów...

oraz oczywiście nagrywanie obrazu z pulpitu/przeglądarki również w wielu formatach...



Absolutny killer i "MUST HAVE" dla graczy - wyrzućcie swoje frapsy...



PS.

Jak "zdobyć" wersję pro za free?

Reklamy w oknie programu można zablokować ,blokując programowi dostęp do internetu...

Otwieranie przeglądarki przy zamknięciu programu można zablokować na stałe np. HIPS-em z Comodo Firewall...

Cieszymy się wersją "PRO" bez reklam za free....



Pozdrawiam