Obudowa komputera z klocków LEGO to mało? Zobacz te moduły pamięci

W ostatnich latach ludzie budowali obudowy z klocków LEGO, ale komponenty musiały pozostać klasyczne, co trochę psuło całą koncepcję. Widząc ten trend, część producentów wprowadza podzespoły z klockowym motywem. Jedną z takich firm jest Galax znany w Europie jako KFA2.

Ponad rok temu Galax / KFA2 wprowadził do sprzedaży karty graficzne Nvidia GeForce RTX serii 30XX oznaczone jako GAMER, których obudowa została zaprojektowana w taki sposób, aby wyglądała na taką wykonaną z klocków, do której można dołączyć dodatkowe elementy LEGO.

Teraz według portalu Expreview do serii GAMER dołączą nowe moduły pamięci DDR5 dostępne w niebieskich i czerwonych akcentach kolorystycznych. Oczywiście moduły jak to teraz często bywa będą miały podświetlaną wstawkę ARGB.

Poza powyższymi renderami na razie wiadomo, że nie będą to wyszukane moduły, tylko standard o taktowaniu 4800 MHz z opóźnieniami CL40-40-40. Do sprzedaży trafiłyby zestawy o pojemności 32 GB (2x16 GB), a następnie 16 GB (2x8 GB) i 64 GB (2x32 GB). Niestety dla fanów klocków jest spore prawdopodobieństwo, że moduły podobnie jak ma to miejsce z kartami graficznymi GAMER będą oficjalnie sprzedawane tylko w Chinach.