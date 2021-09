Odebrał telefon z "banku". Nagrał całą rozmowę z oszustem

Na udostępnionym nagraniu słychać, jak oszust spokojnym głosem stara się nakłonić pana Jakuba do instalacji aplikacji do zdalnego dostępu. Przekonuje, że jest to "aplikacja do pomocy technicznej". Przestępca przekazał też – z pewnością zmyślone – dane osobowe: swoje imię i nazwisko oraz numer pracownika.