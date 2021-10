Odwiedzałeś strony dla dorosłych? Uważaj na tego typu wiadomości

Do zainfekowania komputera miało dojść poprzez odwiedzane strony dla dorosłych. Przestępcy wyjaśniają, że niektórej z zamieszczanych tam nagrań zawierają złośliwe kody, uaktywniające się po ich włączeniu. Dzięki nim możliwe jest skopiowanie wszystkich danych. Straszą, że zrobili swoim ofiarom zdjęcia i nagrali filmy podczas oglądania pornograficznych treści, na których dokładnie widać ich twarze. Co więcej, oszuści podkreślają, że mają dostęp do naszych mediów społecznościowych i w każdej chwili mogą udostępnić wspomniane zdjęcia i nagrania lub rozesłać je do naszych znajomych.