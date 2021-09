Oferują szybki zarobek na kryptowalutach. Uważaj na takie propozycje

Mieszkańcy powiatu myślenickiego dali się nabrać na złote oferty od "doradców finansowych". Oferowali oni szybki zysk związany z inwestycją w kryptowaluty lub granie na rynku Forex. Metoda działania oszustów jest prosta. Oferują szybki zysk i "poprowadzenie za rękę" w świecie finansów w taki sposób, by inwestor był przekonany, że trafił na idealną okazję.

Nic bardziej mylnego. Tego typu złote góry, które doradcy oferują klientom, powinny wzmóc naszą czujność. Rzadko zdarza się, by ktoś nieproszony dzwonił pod przypadkowy numer, oferując pewną inwestycję z zerowym ryzykiem. Powiem więcej - to się nie zdarza nigdy.

Niestety kilku mieszkańców województwa małopolskiego uwierzyło w to, że uśmiechnął się do nich los i zarobią grube pieniądze, inwestując w kryptowaluty lub na rynku Forex. Jak informuje policja, oszuści zdołali okraść ofiary na kilka, do kilkudziesięciu tysięcy złotych.