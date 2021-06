Ogromna awaria sieci. Nie działają strony Amazon, Reddit, Twitter, Twitch i brytyjskiego rządu (aktualizacja)

Ogromna awaria internetu dotknęła największe witryny informacyjne, w tym The New York Times, CNN i The Guardian, strony brytyjskiego rządu, a także witryny Amazona, Reddita, Twittera i Twitcha. Jako źródło problemu wskazuje się awarię po stronie Fastly, czyli dostawcy tzw. rozwiązań brzegowych.