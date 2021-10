Ogromna liczba kabli nie spełnia norm. Twierdzą badacze z Niemiec, Holandii, Szwecji i Szwajcarii

Zbyt słabo ekranowane kable nie tylko mogą prowadzić do pogorszenia jakości sygnału, ale także zakłócać inne urządzenia. Przykładowo zwykle słabe ekranowane kable USB mogą prowadzić do zagłuszania pasma 2,4 GHz wykorzystywanego m.in. przez routery, bluetooth, bezprzewodowe klawiatury, myszki lub słuchawki.

Jednym z głównych problemów, na które zwrócono uwagę, jest to, że jeśli do podłączenia dekoderów lub telewizorów do sieci telewizji używane są kable antenowe o niskiej jakości, to efektem mogą być problemy występujące w całym systemie. Ponadto niskiej jakości kabel antenowy może prowadzić do problemów z innymi urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.