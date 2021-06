O wszystkich szczegółach najnowszej aktualizacji OneDrive'a można przeczytać we wpisie Microsoftu na blogu. Główna nowość to dodanie do wersji webowej i mobilnej na Androida edytora zdjęć, który jest dostępny z poziomu przeglądarki fotografii. Nie jest przesadnie rozbudowany, ale oferuje wszystkie najpotrzebniejsze podstawy - pomijając filtry, w praktyce podobny zestaw funkcji do tego, który można znaleźć w Windows 10 w aplikacji Zdjęcia.