OnlyFans zmienia zdanie. Jednak nie pozbędzie się treści dla dorosłych

OnlyFans to platforma, która miała łączyć najbardziej oddanych fanów z twórcami. W zestawieniu z pandemią COVID-19 stała się ona jednak miejscem całkiem innej działalności. Wiele kobiet, które do tej pory zarabiały na treściach przeznaczonych dla dorosłych, przerzuciło się na OnlyFans.

By otrzymać dostarczane przez twórców materiały, konieczne jest subskrybowanie profilu, a często także osobne opłaty za zdjęcia, tak zwane pay-per-view. Polega to na tym, że użytkownik otrzymuje informację o nowym materiale od twórcy, ale aby zobaczyć, co to jest, musi najpierw zapłacić. Brzmi jak dobry biznes.