Oszukał co najmniej 107 osób na 200 tys. złotych. Oferował apartament nad morzem

W sieci przybywa oszustów, którzy wymyślają coraz to nowsze sposoby na wyłudzenie środków finansowych. Jeleniogórscy policjanci właśnie skierowali akt oskarżenia do sądu przeciwko 30-latkowi, który oferował w sieci wynajem apartamentu w Kołobrzegu. Mężczyzna nie posiadał lokalu, ale nie przeszkodziło mu to w wyłudzeniu około 200 tys. złotych.