Oszukiwał w sieci i wyłudzał pożyczki: 26-latek usłyszał prawie 90 zarzutów

Policja opisuje przypadek 26-latka , który w ostatnim czasie zajmował się głównie oszustwami za pośrednictwem internetu. Jak ustalono, "sprzedawał" na portalach ogłoszeniowych routery, gry komputerowe i telefony komórkowe , które wcześniej były pozyskiwane na raty u jednego z operatorów przez jego 24-letnią partnerkę. Mężczyzna "wystawiał" przedmioty w sieci, a następnie nigdy nie wysyłał ich do kupujących - po tym, jak otrzymał zapłatę.

Ponadto okazało się, że 26-latek miał wyłudzić blisko 30 pożyczek online w bankach, posługując się przy tym fałszywymi danymi. To tylko część z zarzutów, bo łącznie usłyszał ich blisko 90 i co ciekawe, do zarzucanych czynów się przyznał. Kobiecie postawiono natomiast 6 zarzutów w związku z zawieraniem umów z sieciami telekomunikacyjnymi, a następnie niewywiązywaniem się z obowiązku zapłaty rat.