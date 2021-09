Jesteś klientem Alior Bank? Uważaj podczas logowania

Z komunikatu opublikowanego na Twitterze CSIRT KNF wynika, że oszuści przygotowali witrynę, która podszywa się pod Alior Bank. Jej adres jest następujący: hxxps://aliorgroup[.]org. Dodatkowo podmienili także numer do infolinii banku i e-mail kontaktowy.

Działania przestępców mają na celu przejęcie danych logowania do bankowości internetowej. Korzystając z fałszywej strony, udostępniamy im swój login oraz hasło, na co tylko czekają. W ten sposób oszuści zyskują dostęp do środków finansowych zgromadzonych na koncie. Mogą je w całości przejąć lub korzystając z naszych danych dokonać różnego rodzaju transakcji.