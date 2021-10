Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Rozsyłają fałszywe maile

Z treści maila dowiadujemy się: "ma to na celu poinformowanie Cię o rozbieżności w Twojej ewidencji podatkowej. Odwiedź swój bank lub jakikolwiek urząd skarbowy w Twojej okolicy z załączoną ewidencją podatkową. W załączniku znajduje się dokumentacja podatkowa, zaległe płatności i numer referencyjny sprawy podatkowej". Tak naprawdę załącznik to nic innego, jak sposób na zainfekowanie naszego komputera złośliwym trojanem LokiBot .

LokiBot to wyjątkowo niebezpieczny wirus, atakujący systemy operacyjne Windows i Android . Daje oszustom zdalny dostęp do naszego komputera, smartfona lub tableta. W ten sposób przestępcy mogą przejąć wiele wrażliwych danych, w tym loginy i hasła do bankowości internetowej czy mediów społecznościowych. Oprócz tego LokiBot umożliwia śledzenie naszej aktywności, otwieranie przeglądarek i przechodzenie na wybrane witryny internetowe, a nawet rozsyłanie spamu.

W przypadku zainfekowania LokiBotem urządzeń z systemem Android, oszuści mogą wykorzystać go nie tylko do przejęcia naszych oszczędności i dostępu do np. Facebooka, ale też do rozsyłania wiadomości do wszystkich zapisanych kontaktów, a nawet odpowiadania na przychodzące SMSy. Dlatego w przypadku podejrzanych wiadomości warto mieć się na baczności i wyjaśniać wszelkie wątpliwości poprzez bezpośredni kontakt z instytucją, która jest "rzekomym" nadawcą maila czy SMSa. W ten sposób można uniknąć poważnych strat finansowych czy problemów z prywatnością.