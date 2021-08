Oszuści podszywają się pod Orlen. Rozsyłają fałszywe maile

Orlen to kolejna firma, której wizerunek próbują wykorzystać przestępcy. Spółka zamieściła oświadczenie, w którym ostrzega: "autorzy mailingów i publikacji online podszywają się m.in. pod program dla akcjonariuszy indywidualnych PKN Orlen - 'ORLEN w Portfelu'. Wykorzystują, również wizerunek Koncernu zachęcając do inwestowania w kryptowaluty lub proponując fałszywe inwestycje w handel ropą i gazem".

Informacje o inwestycjach mogą być rozpowszechniane w różny sposób. W przypadku opisywanej sytuacji jest to mailing kierowany do wybranej grupy odbiorców, zawierający link z przekierowaniem do strony. Czasami wykorzystywane są same fałszywe strony internetowe, które wymagają podania wrażliwych danych np. numeru pesel czy loginu i hasła do bankowości internetowej.