Oszuści "polują" na klientów polskich banków. Liczą na ich błędy

Fałszywe witryny, które do złudzenia przypominają strony logowania do bankowości internetowej, wyłudzają nasze dane. Są to m.in. login i hasło, numer PESEL, nazwisko panieńskie matki, a także PIN aplikacji mobilnej.

Co zrobić, aby nie stać się ofiarą tego typu oszustwa? Należy uważać na podejrzane maile oraz SMSy, które próbują na nas wymusić logowanie do bankowości internetowej. Warto też z dużą ostrożnością podochodzić do wiadomości, rzekomo pochodzących od członków rodziny lub przyjaciół i będących prośbami o pilne przelanie środków, lub pożyczkę (zwłaszcza gdy do tego konieczne jest zainstalowanie określonej aplikacji lub skorzystanie z bramki internetowej).