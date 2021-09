Zadzwonił "telefon z banku". 26-latka nagrała całą rozmowę

Na szczęście 26-latka zachowała czujność i nie padła ofiarą oszustwa na tzw. zdalny pulpit . Jego mechanizm jest prosty. Przestępcy, wykorzystując różne sposoby i techniki, nakłaniają do instalacji aplikacji, dzięki której zyskują dostęp do naszego komputera lub smartfonu.

Widzą wszystkie wykonywane działania. Pozwala im to np. sprawdzić, jakiego hasła i loginu używamy do logowania się do bankowości internetowej czy mediów społecznościowych. Oszuści mogą też przejęć inne, ważne informacje, w tym naszą listę kontaktów, notatki itp.