Wykiwali amerykański socjal na miliony. Secret Service wykrył oszustów z Nigerii

W Ameryce – jak zapewne i w wielu innych krajach – ludzie zgłaszają się teraz masowo po zasiłki dla bezrobotnych wynikłe z sytuacji ekonomicznej wokół pandemii koronawirusa. Niestety korzystają na tym także osoby, które zapomogi nie potrzebują. Amerykański Secret Service ujawnił, że w wyniku oszustw internetowych zdefraudowano już miliony dolarów.

Co ciekawe, bezprawnymi "beneficjentami" pieniędzy z amerykańskiego systemu pomocy społecznej okazali się… Nigeryjczycy. I to nie pojedyncze osoby, lecz cała zorganizowana szajka.

Jak dowiodła krajowa agencja wywiadowcza, za wyłudzenia odpowiada między innymi grupa cyberprzestępców zwana Scattered Canary. Jej członkowie składali fałszywe oświadczenia i otrzymywali zapomogi z kilku stanów jednocześnie.

Co więcej, oprócz amerykańskiego "socjalu", wyłudzili także pieniądze z tamtejszej skarbówki. Nie są to małe kwoty, gdyż tygodniowa zapomoga dla bezrobotnych wynosi aż do 600 dolarów, a oprócz niej przysługuje także jednorazowa wypłata 1200 dol.

As millions of people around the United States scrambled in recent weeks to collect unemployment benefits and disbursements through the federal CARES Act, officials warned about the looming threat of Covid-19-related scams online.



