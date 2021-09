Oszustwo na ING. Przestępcy stworzyli fałszywą stronę logowania

Incydent został zauważony przez Threat Labs. Firma zajmująca się wczesnym wykrywaniem zagrożeń cybernetycznych podała nawet stronę, która udaje witrynę ING. Jej adres jest następujący: hxxps://inq-login.com/. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie ma on nic wspólnego z oficjalną stroną banku. Przestępcy liczą jednak, że nieuwaga i pośpiech sprawią, że logujący się nie zwrócą na to uwagi. Zwłaszcza że podrobiona witryna do złudzenia przypomina stronę logowania do ING.

Samo kliknięcie w podrobiony adres nie jest żadnym zagrożeniem. Jednak podanie hasła oraz loginu do bankowości internetowej daje dostęp do nich oszustom, którzy bez problemu mogą przejąć nasze oszczędności. Co zrobić, jeśli już do tego doszło i zalogowaliśmy się przy pomocy fałszywej strony internetowej? Należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i poinformować go o incydencie, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi instrukcjami.