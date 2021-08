Oszustwo na kryptowaluty. Mieszkaniec Szczecina stracił 45 tysięcy

Emeryt, przeczytawszy jedną z publikacji, postanowił pójść w ślady celebrytów. Jak poinformował policję, na końcu artykułu była możliwość zarejestrowania się by dołączyć do inwestowania. Mężczyzna podał podstawowe dane, czyli numer telefonu oraz imię i nazwisko. Zaraz potem odezwał się do niego oszust.

Poszkodowany przekazał, że przestępca poinformował go o konieczności wgrania programu pozwalającego na zdalny dostęp do komputera. Szczecinianin miał mu pokazać jak chce handlować, skąd pochodzą jego środki na inwestycje, a także podać konta bankowe.

Policja apeluje również aby nigdy nie instalować na swoim komputerze oprogramowania, które może posłużyć oszustom do przejęcia kontroli nad urządzeniem. W żadnej inwestycji kryptowalutowej nie powinniśmy zostać zmuszeni do podania naszych danych logowania do banku. Organy ścigania proszą więc, by zawsze zwracać uwagę na to gdzie i jakie dane podajemy.