Oszustwo na Media Expert? Kolejne osoby zgłaszają próby pobrania pieniędzy z kart

Pan Tomasz, będący naszym czytelnikiem, skontaktował się z nami licząc na uzyskanie pomocy w tym problemie. Zgodnie z jego informacjami, jest on klientem banku Santander i spotkała go taka sama sytuacja, jak wspomnianych już wybranych klientów Millennium. Przeglądając wyciąg z konta, natknął się na trzy podejrzane transakcje pod rząd. Każda z nich na kwotę stu złotych, która rzekomo miała być pobrana na rzecz sklepu Media Expert znajdującego się w Złotowie.

Zgłosiliśmy się także z prośbą o komentarz do całej sytuacji do banku Santander, w którym klientem jest nasz czytelnik. Póki co jednak, bank nie odpowiedział na naszą prośbę o kontakt. Jeżeli to się zmieni, dokonamy stosownej aktualizacji.