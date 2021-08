Oszustwo na odszkodowanie za COVID-19. Fałszywe strony kuszą pieniędzmi

Artykuł zawiera także odnośnik do szkodliwej domeny cov-19.pl, za pomocą której oszuści dokonują wyłudzenia danych. Użytkownik zostaje zachęcony do wypełnienia ankiety, w której musi odpowiedzieć na pytania dotyczące chorowania na koronawirusa i przebiegu całej choroby. Dla dodatkowego potwierdzenia strony, hakerzy zdecydowali się na zamieszczenie szeregu informacji o COVID-19, jego przebiegu w innych państwach oraz zaleceń dla osób zagrożonych pandemią.

Jeżeli użytkownik zdecydował się wypełnić ankietę celem uzyskania odszkodowania, strona prosi go o zweryfikowanie się za pomocą paszportu lub konta w banku. Jeżeli wybierze on pierwszą opcję, witryna stwierdzi, że jest 1757 osobą w kolejce, po czym zachęci do weryfikacji poprzez logowanie do banku. Zdecydowanie się na tę ostatnią opcję skutkuje wyświetleniem fałszywej strony, której celem jest wyłudzenie danych logowania użytkownika do jego systemu bankowości elektronicznej.