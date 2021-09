Oszustwo na OLX. Chciała sprzedać dywan, trafiła na przestępców

Oszustwo na OLX to niezwykle popularna metoda wyłudzania danych i kradzieży środków zgromadzonych na kontach bankowych. Przestępcy udają zainteresowanie oferowanym przedmiotem i dopytują o różne szczegóły, aby zdobyć zaufanie sprzedającego. Najczęściej kontaktują się ze swoimi ofiarami za pośrednictwem komunikatora Whatsapp. Przekazują również link do płatności, przekierowujący do strony internetowej, która do złudzenia może przypominać stronę naszego banku. Strona prosi o podanie wrażliwych danych np. numeru PESEL czy hasła i loginu do bankowości internetowej. Wpisanie ich to poważny błąd.