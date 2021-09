Oszustwo "na Orlen". Akcji na taką skalę dawno nie było

Głównym punktem oszustwa jest spreparowana strona internetowa przyozdobiona logo Orlenu, Ministerstwa Energii, a także rzekomymi opiniami prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa Daniela Obajtka. Oczywiście w praktyce wszystkie te informacje są zmyślone, a służą wyłącznie temu, by czytelnik strony zyskał do niej zaufanie. Jeśli uwierzy w przedstawiane informacje, uzupełni formularz, w którym poda swoje dane kontaktowe.

Co ciekawe, w tym przypadku oszuści poszli o kilka kroków dalej i reklamując swój serwis zdecydowali się na utworzenie na Facebooku fałszywych kont ze sponsorowanymi postami oraz przeprowadzenie kampanii e-mailowej. W praktyce potencjalna ofiara mogła być więc "bombardowana" informacjami o rzekomej możliwości inwestycji z wielu stron, co mogło wpłynąć na wytworzenie wrażenia wiarygodności opisywanego serwisu.

Problemy pojawią się dopiero przy próbie wypłaty rzekomo zgromadzonych środków, ale co ciekawe - nie zawsze. Jak się okazuje, oszuści są kontaktowi i pomocni, a serwis może w niektórych przypadkach działać poprawnie, rzeczywiście dając użytkownikowi zarobić - by zwiększyć jego zaufanie. Prędzej czy później problem się jednak pojawi, a jego rozwiązanie będzie możliwe po dodatkowej wpłacie uwierzytelniającej.

To jednak etap, na którym można się dodatkowo natknąć na kolejne oszustwo - tym razem ze zdalnym pulpitem, a to już otwarta droga do kradzieży wszystkich pieniędzy z konta ofiary. Analizując wyjątkowo atrakcyjne oferty inwestycji w sieci warto więc dwa razy sprawdzić, czy zysk jest realny, a strona wiarygodna.