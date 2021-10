Oszustwo na Pocztę Polską powraca. Przestępcy liczą na naszą pomyłkę

Wszystko wygląda bardzo wiarygodnie, bo rozsyłane wiadomości do złudzenia przypominają te, które faktycznie można otrzymać podczas korzystania z usług Poczty Polskiej. W ich treści można znaleźć link przekierowujący do witryny, która prosi nas o podanie takich danych jak hasło oraz login do bankowości internetowej. Pod żadnym pozorem nie należy tego robić, ponieważ w ten sposób można utracić wszystkie środki zgromadzone na koncie.