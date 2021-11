Nowa metoda jest o tyle niebezpieczna, że nie wymaga ze strony oszustów przekonywania ofiar do instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Jedna z oszukanych osób, opisała serwisowi Niebezpiecznik sposób, w jakich przestępcy chcieli ją zachęcić do przelania wszystkich pieniędzy, jakie miała w banku.

Jak pokazuje sytuacja przedstawiona przez Niebiezpiecznik, przestępcy znaleźli nową metodę wyłudzania pieniędzy. Dotychczas, powołując się na bycie pracownikiem banku, zachęcali do instalowania oprogramowania pozwalającego przejąć kontrolę nad komputerem ofiary. Nowa metoda, jak widać we wskazanej historii, wydaje się być bardziej skuteczna, ze względu na znaną metodę zastraszania.

Mając na uwadze próby tego rodzaju oszustwa, apelujemy do użytkowników o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie zwróci się do nas z prośbą o podanie naszych danych, takich jak stan konta czy dane do logowania. Zawsze też mamy prawo rozłączyć się i zadzwonić na infolinię aby upewnić się, że rzeczywiście dzwoni do nas pracownik danej placówki.