Oto, co oglądamy na ekranach telewizorów. Nie są to programy tv

Wyniki badania opisuje branżowy serwis wirtualnemedia.pl . Jak czytamy na jego łamach, 55 proc. respondentów przyznaje, że na ekranie telewizora ogląda przede wszystkim to, co oferują platformy streamingowe oraz streaming na żywo (mowa tu m.in. o Netfliksie i YouTube ).

Z ankiet prowadzonych przez Hub Entertainment Research – amerykańską firmę, która od sześciu lat bada preferencje osób korzystających z odbiorników telewizyjnych – wynika, że ubywa osób, które oglądają na ekranach tradycyjną telewizję. Wirtualnemedia.pl zwracają uwagę, że w tym roku znów na pierwszym miejscu są usługi online, przy czym w ub.r. zanotowały one o pięć punktów procentowych mniej.

Według najnowszego badania 39 proc. respondentów ogląda przede wszystkim to, co oferują im dekodery płatnej telewizji. W porównaniu z ub. r. jest to wynik niższy o trzy punkty procentowe. Analizując te dane można zauważyć, że jeszcze w 2019 r. taka sama liczba widzów (47 proc.) jako pierwszy wybór wskazywała zarówno płatną telewizję, jak i usługi online.