Jaśmina to zapowiadany "gość specjalny" Kongresu Polska 2050, którego przedstawił sam Szymon Hołownia - relacjonuje PAP. Chodzi o aplikację mobilną, która ma być pierwszą okazją dla Polaków, by na bieżąco wpływać na ważne decyzje w ramach ruchu. Dodatkowa funkcja to informowanie o wydarzeniach politycznych w okolicy i - co nie powinno zaskakiwać - kompendium wiedzy o Polsce 2050.