Przeglądarkowy Outlook będzie zrzynać z Gmaila. Ale to akurat dobrze

Microsoft może sobie radzić doskonale z pakietem Office 365 (od niedawna zwanym Microsoft 365), ale jeśli chodzi o rozwiązania przeglądarkowe w chmurze - sporo ma do nadrobienia do Google i Gmaila. Gigant z Redmond jednak chce skrócić ten dystans i zapowiada szereg nowych funkcji.

Amerykańska firma opublikowała niedawno plany rozwoju usług w Microsoft 365, w tym przeglądarkowego Outlooka. Serwis ten ma wkrótce pozwolić nam między innymi na przewidywanie/autouzupełnianie wpisywanego tekstu. Aby uzupełnić wpisywany wyraz trzeba będzie po prostu nacisnąć przycisk Tab, o ile sugestia Outlooka będzie dla nas przydatna.

Oprócz tego w Outlooku ma pojawić się także znana również z Gmaila opcja używania krótkich, sytuacyjnych odpowiedzi w zależności od kontekstu wiadomości naszego nadawcy. Ta funkcja jest już dostępna w Outlooku w wersji na Androida.

Outlook w wersji na smartfony oraz przeglądarkowej, fot. Microsoft

Ponadto w dalszej kolejności w przeglądarkowym Outlooku ma pojawić się opcja planowania wysłania maila na określoną godzinę, a także nadawania kategorii zadaniom w Outooku.

Inne dodatki, które także trafią do tej wersji Outlooka to podpinanie osobistych kalendarzy innych współpracowników, tak aby widzieć potencjalne konflikty terminów, a także opcja odpowiedzi na wezwania na spotkanie (RSVP). Zmieni się także widok zadań oraz dojdzie nowy edytor wiadomości, a cały mobilny interfejs przeglądarkowego Outlooka również ulegnie zmianie.

Z tym ostatnim, to mam nadzieję, że będzie on jak najbardziej przypominał świetną, moim zdaniem, aplikację na Androida. To oczywiste, że celem Microsoftu jest nadgonienie braków w stosunku do Gmaila i wypada mu w tym wszystkim kibicować, bo akurat przeglądarkowy Outlook to taki trochę pudrowany z wierzchu, ale wewnątrz jednak relikt poprzedniej epoki.