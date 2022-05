Outsourcing IT ‒ oszczędność i bezpieczeństwo dla Twojej firmy

Outsourcing IT to zlecenie obsługi informatycznej biznesu firmie zewnętrznej. Konkretna oferta i zakres prac ustalane są indywidualnie ‒ tak, by były w jak najlepszym stopniu dostosowane do specyfiki branży i potrzeb zainteresowanego. Wśród usług z zakresu outsourcingu IT wymienić możemy takie, jak:

bieżąca obsługa sieci, serwerów, komputerów,

pomoc w doborze sprzętów i oprogramowania,

planowanie i projektowanie systemów informatycznych,

budowa dedykowanych systemów pracy grupowej,

bieżąca aktualizacja systemów operacyjnych, serwerów, systemów antywirusowych, aplikacji biznesowych i innych,

monitoring systemów IT,

podstawowe czynności administracyjne.

Wśród innych usług informatycznych, z których korzystają firmy o różnej wielkości i specyfice działania, wymienić możemy takie, jak: