pCloud Drive 3.10.0

pCloud Drive to aplikacja kliencka chmurowego dysku pCloud. Za jej pomocą możemy przesyłać pliki do chmury pCloud, pobierać je i zarządzać nimi, a także udostępniać nasze materiały.

Zaletą aplikacji jest sposób prezentowania plików. Są one grupowane według formatu (dokumenty, zdjęcia, filmy, muzyka), co ułatwia zarządzanie nimi oraz wyszukiwanie materiałów potrzebnych w danym momencie. Skróty do wybranego formatu plików są dostępne w menu głównym aplikacji. Ponadto, aplikacja ma wbudowany odtwarzacz muzyczny, a przesłane do pCloud utwory porządkuje według albumów, artystów, tytułów oraz playlist. To rozwiązanie sprawia, że przechowywanie muzyki w dysku chmurowym pCloud jest łatwiejsze.

W aplikacji pCloud Drive znajdziemy wszystkie funkcje typowe dla tego typu oprogramowania. Możemy tworzyć foldery, porządkować w nich pliki, kopiować je, zmieniać nazwy, przenosić między folderami, przesyłać z urządzenia w chmurę lub pobierać je na smartfon lub tablet. Poszczególne materiały możemy też oznaczać gwiazdką, a tak wyróżnione pliki znajdziemy w osobnej kategorii w wysuwanym z lewej strony ekranu menu. Tam też znajdują się skróty do wszystkich folderów, które udostępniliśmy innym osobom, a także do linków: stworzonych przez nas do udostępniania lub przesłanych do nas, abyśmy mogli pobrać plik przesłany przez innego użytkownika. Program oferuje też możliwość automatycznego przesyłania filmów oraz zdjęć.

Dla osób dbających o prywatność aplikacja oferuje możliwość szyfrowania wybranych folderów za pomocą pCloud Crypto. Wiąże się to z dodatkową opłatą wynoszącą 4 dolary miesięcznie, istnieje też możliwość bezpłatnego przetestowania usługi Crypto przez 14 dni.