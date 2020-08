Pobierz pr​ogram

pCon.planner to program do tworzenia planów zagospodarowania wnętrz w 3D i renderowanie fotorealistycznych wizualizacji.

Do projektowanych wnętrz można wstawiać modele CAD w wielu formatach (DWG, SKP, 3DS) lub pobrane z dostępnych katalogów producentów mebli i wyposażenia (biblioteki można znaleźć na stronie programu). Znajdują się tak także różne materiały, które można łatwo przypisać do płaszczyzn wizualizacji. Program umożliwia tworzenie materiałów, nakładanie ich na gotowe modele i dostosowywanie dostarczonych obiektów do urządzanego wnętrza.

pCon.planner świetnie radzi sobie z wizualizacjami projektowanych wnętrz i generuje wysokiej jakości, fotorealistyczne rendery (dostępne są renderery Yafaray i OSPRay), bez specjalistycznej wiedzy na temat grafiki 3D. Program pozwala również generować prezentacje zawierające szczegółowe informacje wizualne i tekstowe, które można pokazać klientom, powiązane z rzeczywistą skalą i zawierające opisowe tabele.

Producent udostępnia także aplikacje mobilne, w których można prezentować widok panoramiczny i interaktywne obrazy na tabletach.