Padł rekord liczby naruszeń danych. Cyberprzestępcy w tym roku zbierali żniwa

Kwestia ochrony danych jest drażliwym tematem, bowiem usługodawcy często nie biorą na siebie całkowitej odpowiedzialności za wyciek informacji. Chyba najlepszym przykładem są usługi Software as a Service. Usługobiorca powinien w tym przypadku korzystać z własnych narzędzi do backupu, choć często nie zdaje nawet sobie z tego sprawy. Warto też podjąć kroki w celu ochrony swojej prywatności oraz ochrony tożsamości cyfrowej i używać narzędzi przeznaczonych do tego celu.